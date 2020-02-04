Такеши Ковача преследуют призраки прошлого в тизере второго сезона «Видоизменённого углерода»

Долгожданный для многих второй сезон «Видоизменённого углерода» обзавёлся первым тизером, где главный герой без особого энтузиазма напоминает, что в мире сериала технологии победили смерть и что перед нами история о призраках. Продолжение фантастического боевика выйдет на стриминговом сервисе Netflix 27 февраля.

Экранизация книжной трилогии Ричарда Моргана описывает мир далёкого будущего, где человечество научилось перемещать оцифрованное сознание из тела в тело. Такеши Ковач (во втором сезоне его играет Энтони Маки) — один из таких «бессмертных», меняющий оболочки, живущий сотни лет, путешествующий по разным мирам в попытках примириться с прошлым и обрести себя.

В продолжении также снимаются Симон Миссик, Дина Шихаби, Торбен Либрехт, Джеймс Саито, Рене Элиз Голдсберри, Крис Коннер и Уилл Юн Ли. Шоураннерами выступают исполнительный продюсер и сценарист проекта Лаэта Калогридис («Алита: Боевой ангел») и Элисон Шапкер («Грань»).

И первые официальные кадры из второго сезона: