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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Die Hart: Джон Траволта и Кевин Харт сыграют в экшен-комедии про Кевина Харта

Потоковый сервис для занятых людей Quibi продолжает расширять линейку оригинальных сериалов, зазывая в них всё больше звёзд самой крупной величины. Среди них — Кевин Харт, подписавшийся на главную роль в экшен-комедии с до боли напоминающим что-то названием Die Hart, компанию которому составит Джон Траволта.

Харт сыграет утрированную версию самого себя — комика, уставшего от своего однообразного амплуа и жаждущего стать во всех смыслах большим актёром. Известный режиссёр предлагает ему исполнить главную роль в многообещающем боевике, но есть одно «но»: сначала Кевин должен отучиться в лучшей мировой школе для экшен-звёзд, руководит которой фанатичный Траволта. Подталкиваемый к границам собственных возможностей тренером и другим студентом, герой должен пережить ряд безумных испытаний и столкнуться лицом к лицу со своими страхами, если он хочет исполнить мечту и получить роль всей жизни.

Сценарий обещает быть соответствующим, ведь за него взялся ответственный за трёх «Джонов Уиков» Дерек Колстад на пару с Триппером Клэнси («Али, рули!»). В режиссёрском кресле — Эрик Аппель («Кремниевая долина», «Бруклин 9-9»). Сам Кевин Харт также выступит исполнительным продюсером проекта вместе с Брайаном Смайли, Кэндис Уилсон и Джеффом Клэнаганом.

Съёмки сериала должны стартовать уже на этой неделе.

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