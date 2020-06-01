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КИНО
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: tass.ru Прямая ссылка на новость:
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Многосерийная версия «Текста» подробно расскажет об отношениях героев Ивана Янковского и Кристины Асмус

В феврале стало известно, что фильм Клима Шипенко «Текст» по одноимённому роману Дмитрия Глуховского разрастётся до многосерийной версии и будет выпущен на видеосервисе START. Информагентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу цифровой платформы сообщает, что стала известна приблизительная дата выхода расширенной версии — премьеру драмы с Александром Петровым в главной роли обещают в августе.

Шипенко пообещал, что пятисерийный вариант под названием «Текст. Реальность» позволит более подробно раскрыть те сюжетные линии, которые пришлось сократить или вовсе удалить из-за ограничений, связанных с хронометражем картины. В частности подробнее раскроется история персонажей Кристины Асмус и Ивана Янковского.

В сериале будет применён принцип «антикино». Мы избавимся от таких приёмов, как ярко выраженная музыка, параллельный монтаж, вместо этого займёмся документальным погружением зрителя в реальность произведения. Тем, кто уже видел фильм, всё равно будет интересно смотреть сериал: даже те сцены, которые удались в фильме, в «Тексте. Реальность» будут сделаны иначе, чтобы зритель имел возможность взглянуть на эту историю с другого ракурса.

 
Клим Шипенко, расширит и углубит
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Текст
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