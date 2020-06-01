Многосерийная версия «Текста» подробно расскажет об отношениях героев Ивана Янковского и Кристины Асмус

В феврале стало известно, что фильм Клима Шипенко «Текст» по одноимённому роману Дмитрия Глуховского разрастётся до многосерийной версии и будет выпущен на видеосервисе START. Информагентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу цифровой платформы сообщает, что стала известна приблизительная дата выхода расширенной версии — премьеру драмы с Александром Петровым в главной роли обещают в августе.

Шипенко пообещал, что пятисерийный вариант под названием «Текст. Реальность» позволит более подробно раскрыть те сюжетные линии, которые пришлось сократить или вовсе удалить из-за ограничений, связанных с хронометражем картины. В частности подробнее раскроется история персонажей Кристины Асмус и Ивана Янковского.