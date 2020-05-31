От слишком жуткого до слишком милого: как искали идеального Малыша Йоду для «Мандалорца»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В документальном сериале «Галерея Disney», посвящённом созданию космического вестерна «Мандалорец», обнародовали эксклюзивный концепт-арт зрительского любимца и визитной карточки проекта — наречённого в сети Малышом Йодой младенца, который стал приёмным сыном главного героя.

Создатель сериала Джон Фавро уже как-то упоминал, что образ чувствительного к Силе ребёнка искали довольно долго, потому что в задачу входило найти пресловутую золотую середину: не скатываться в исключительную милоту и не переборщить, сделав малютку излишне жутким на вид.

Судя по представленным изображениям, художники действительно пытались не перебрать с излишней симпатичностью загадочного детёныша.

Фавро признался, что именно образ, созданный Крисом Альцманом, сильнее других пришёлся ему по душе, потому что гармонично сочетал в себе миловидность и диковинность, и это придавало ему необходимое очарование. И как оказалось, творческое чутьё создателя не подвело.