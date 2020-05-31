Новые сериалы 1–7 июня

Первая неделя лета отметится двумя многосерийными премьерами, которым вряд ли стоит рассчитывать на статус хита. Потоковый сервис Amazon покажет первый сезон приключенческого экшена «Алекс Райдер» от Sony Pictures TV, а на кабельном канале HBO стартует авторская драма с угрожающим названием «Я могу уничтожит тебя».
Вторник, 2 июня
драма, криминал, антология
В ролях Аманда Пит, Кристиан Слейтер, Конни Бриттон, Эрик Бана, Джулия Гарнер, Джуно Темпл
Создатель Александра Каннингэм
По аналогии с первым сезоном, в основу второго легла реальная история. Речь пойдёт о Бетти Бродерик — образцовой супруге и матери, которая слетает с катушек, когда после 16 лет брака её муж Дэн — сверхуспешный адвокат — нанимает себе в помощницы молодую красавицу Линду. Для знакомых с делом не секрет, что семейные склоки завершаются трагедией — двойным убийством.
боевик, приключения, научная фантастика
В ролях Артур Дарвилл, Виктор Гарбер, Сиара Рене, Кейти Лотц, Брэндон Рут, Робби Амелл
Создатель Грег Берланти, Эндрю Крайсберг, Марк Гуггенхайм
Пятый сезон фантастического трэша завершится 14 серией Swan Thong. В январе телеканал The CW продлил сериал на шестой сезон.
Четверг, 4 июня
экшен, приключения
В ролях Отто Фаррант, Вики Макклюр, Ронки Адеколуэхо, Эндрю Бакан, Бренок О’Коннор, Томас Левин
Создатель Гай Бёрт
Это история о подростке-супершпионе Алексе Райдере — сироте, которого воспитывал состоятельный дядя. После трагической гибели опекуна Алекс узнаёт, что Йен Райдер был агентом MI6. Дядя понимал, что рано или поздно племяннику суждено его подменить, поэтому исподволь обучал Алекса своему ремеслу. Теперь власти просят способного юношу продолжить выполнение сверхсекретной миссии старшего Райдера по спасению мира.
Студия Sony Pictures Television пристроила на Amazon свою многосерийную экранизацию известной книжной серии о подростке-шпионе Алексе Райдере. Имеющиеся в сети промо-материалы особого оптимизма не внушают.
фантастика, приключения
В ролях Эдриен Рэй, Бонни Мбули, Поль дю Туа, Тим Розон, Алекс Макгрегор, Колин Мосс
Создатель Джем Гаррард
Первый сезон завершит 10 эпизод под названием All Old Things Must Pass. Кабельный канал Syfy пока не сообщал о дальнейших планах на сериал.
Пятница, 5 июня
драма
В ролях Кэтрин Лэнгфорд, Дилан Миннетт, Мишель Селена Анг, Алиша Боэ
Создатель Брайан Йорки
Сериал по одноимённому роману Джея Эшера рассказывает о школьнике Клэе Дженсене, распутавшем тайну самоубийства одноклассницы Ханны Бэйкер благодаря доставшимся ему аудиокассетам, записанным девушкой перед суицидом. Последующие сезоны рассказывают о не менее трагических последствиях, которые повлекла за собой смерть Ханны, и все они так или иначе связаны с Клэем и хранимыми главным героем тайнами.
драма
В ролях Микаэла Коэл, Энн Акин, Веручи Опиа, Амел Амин, Адам Джеймс, Сара Найлз
Создатель Микаэла Коэл
Главная героиня истории — молодая, успешная и беспечная Арабелла, чья жизнь переворачивается после того, как поход в ночной клуб завершается изнасилованием. Этот случай заставляет Арабеллу пересмотреть свои взгляды на карьеру, семью и друзей. Пытаясь примириться с произошедшим, девушка начинает свой путь к самопознанию.
Авторская экзистенциальная драма Микаэлы Коэл — актрисы, сценаристки и продюсера — визуальный поток сознания, наполненный рефлексиями и переживаниями. Зрители, которым созвучен основной мотив — преодоление травмы — возможно, найдут в этом сериале что-нибудь интересное для себя.