Новые сериалы 1–7 июня

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Amazon

Это история о подростке-супершпионе Алексе Райдере — сироте, которого воспитывал состоятельный дядя. После трагической гибели опекуна Алекс узнаёт, что Йен Райдер был агентом MI6. Дядя понимал, что рано или поздно племяннику суждено его подменить, поэтому исподволь обучал Алекса своему ремеслу. Теперь власти просят способного юношу продолжить выполнение сверхсекретной миссии старшего Райдера по спасению мира.

Студия Sony Pictures Television пристроила на Amazon свою многосерийную экранизацию известной книжной серии о подростке-шпионе Алексе Райдере. Имеющиеся в сети промо-материалы особого оптимизма не внушают.