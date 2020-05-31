Неделя сериалов на КГ — главные новости 25–31 мая

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Проститутки меняют профессию в трейлере российской трагикомедии «Чики» — больше драмы. Премьера сериала состоится в июне на more.tv.

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Портретная галерея героев и злодеев сериала «Старгёрл». Профильная пресса успела расхвалить первый эпизод.

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