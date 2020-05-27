«Девушка с татуировкой дракона» станет сериалом

Потоковый сервис Amazon задумал многосерийную экранизацию знаменитой трилогии «Миллениум» шведского писателя и журналиста Стига Ларссона. Проект под рабочим названием «Девушка с татуировкой дракона» расскажет о жизни хакерши Лисбет Саландер в наши дни, и это будет совершенно новая история с новыми персонажами.

Таким образом, сериал не станет продолжением романов Ларссона и не будет иметь ничего общего с уже вышедшими полнометражными фильмами, за исключением, разумеется, главной героини. Продюсированием займутся Роб Буллок («Ночной администратор») и Энди Харрис («Корона», «Чужестранка») через Left Bank Pictures, принадлежащую Sony. Об исполнительнице ключевой роли пока ничего не известно.

Первый фильм о Микаэле Блумквисте и фрекен Саландер режиссёра Нильса Ардена Оплева вышел в 2009 году, став подлинным открытием, явившим миру Нуми Рапас. Спустя два года Дэвид Финчер снял свою версию «Девушки с татуировкой дракона» с Руни Марой и Дэниэлом Крэйгом, которая нашла своего зрителя и получила номинацию на «Оскар», но кассового успеха не снискала. И наконец, последняя на данный момент экранизация — «Девушка, которая застряла в паутине» с Клер Фой от Федерико Альвареса, о которой просто предпочитают не вспоминать.