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Первоисточник: https://screenrant.com/new-always-sunny-coronavirus-episode-teased/ Прямая ссылка на новость:
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«В Филадельфии всегда солнечно» получила 15 сезон и звание самой долгоиграющей комедии в истории

Прекрасная в своих безумии и отсутствии каких-либо табу комедия «В Филадельфии всегда солнечно» продолжит триумфальное шествие по телеэкранам истинных ценителей сортирного юмора (в наилучшем смысле этого слова). Кабельный канал FX даровал сериалу продление на 15 сезон и прилагающееся к нему звание самой долгоиграющей комедии на телевидении. Предыдущий рекорд с 14 сезонами принадлежал этим же ребятам, но тогда они делили его с ситкомом 50-х — 60-х годов прошлого века «Приключения Оззи и Харриет», а вот теперь стали единоличными обладателями столь серьёзного достижения.

В новом, идущем в ногу со временем сезоне шайка столкнётся с пандемией, и той, разумеется, несдобровать. Собственно, один из создателей сериала Роб Макэлхенни ещё в прошлом месяце проболтался, что уже пишет сценарий продолжения, а телеканал начал переговоры с ним, Чарли Дэем и Гленном Хоуэртоном ещё в январе, не скрывая заинтересованности в продлении своего самого первого комедийного хита.

В 15 сезоне, разумеется, вернутся также Дэнни Девито и Кэйтлин «Птица» Олсон, без которых представить себе всё это невозможно.

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Темы
 
В Филадельфии всегда солнечно
 5 сентября 2019 года«В Филадельфии всегда солнечно» — трейлер 14-го сезона комедии без цензуры
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