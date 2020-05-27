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Юный гей ищет вторую половину в трейлере мелодрамы «С любовью, Виктор»

Стриминговый сервис Hulu опубликовал трейлер многосерийной романтики «С любовью, Виктор» о юных геях, лесбиянках и прочих беднягах, заплутавших в гендерных дебрях. Премьера состоится 19 июня.

Многосерийный сиквел полнометражки «С любовью, Саймон» расскажет о школьнике Викторе (Майкл Чимино). Переехавший в новый город юный гей переживает непростой период самопознания, решает домашние проблемы и, что важнее всего, пытается смириться с тем, что его тянет на мальчиков. Когда Виктор понимает, что не справляется, он просит героя фильма Саймона (Ник Робинсон) помочь ему.

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