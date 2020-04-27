Знакомство юных геев в сериале-сиквеле мелодрамы «С любовью, Саймон»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Многосерийная гейская романтика «С любовью, Виктор», в феврале по решению Disney перебравшаяся с Disney+ на Hulu, обрела дату премьеры — 19 июня, а также обзавелась отрывком с первым знакомством юных голубков.

Подростковый сиквел фильма «С любовью, Саймон» поведает о школьнике Викторе (Майкл Чимино). Юный гей переживает непростой период самопознания, решает домашние проблемы, привыкает к новому городу и, что важнее всего, пытается смириться с тем, что его тянет на мальчиков. Когда Виктор понимает, что не справляется, он просит Саймона (Ник Робинсон) — героя фильма — помочь ему.

В сериале, сценаристы которого уже работают над вторым сезоном, также снимаются Ана Ортис, Джеймс Мартинес, Изабелла Феррейра, Матео Фернандес, Джонни Секвойя, Бебе Вуд, Джордж Сиа, Энтони Тёрпел и Мэйсон Гудинг.