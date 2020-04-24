Эль Фаниннг спасает Россию в трейлере сатирической комедии о Екатерине II «Великая»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервси Hulu опубликовал свежий трейлер антиисторической комедии «Великая», где Эль Фаннинг («Малефисента») и Николас Холт («Безумный Макс: Дорога ярости») изображают молодую императорскую чету, от которой зависит судьба великой страны. Все десять эпизодов зарисовки из жизни императрицы Екатерины II выйдут в день премьеры 15 мая.

Сплетённая из анахронизмов и выдумок сатирическая комедия поведает о бурной молодости Екатерины II, её воцарении и сложных супружеских отношениях с непутёвым императором Петром III.

В сериале снимаются Фиби Фокс, Адам Годли, Гвилим Ли, Чарити Уэйкфилд, Дуглас Ходж, Саша Дхаван и Гвилим Ли. Создателем, сценаристом и исполнительным продюсером выступает Тони Макнамара («Фаворитка»). Срежиссировал сериал Мэтт Шекман («Игра престолов»).

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