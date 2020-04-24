 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
«Чёрная вдова», «Вечные» и остальные фильмы Marvel Studios получили новые премьерные даты «Джентльмены» стали самым кассовым фильмом Гая Ричи в России Отмена E3 2020 из-за коронавируса COVID-19 — теперь официально Задайте вопрос авторам Pathfinder: Kingmaker Новости аниме — лучшее за неделю
5
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Эль Фаниннг спасает Россию в трейлере сатирической комедии о Екатерине II «Великая»

Потоковый сервси Hulu опубликовал свежий трейлер антиисторической комедии «Великая», где Эль Фаннинг («Малефисента») и Николас Холт («Безумный Макс: Дорога ярости») изображают молодую императорскую чету, от которой зависит судьба великой страны. Все десять эпизодов зарисовки из жизни императрицы Екатерины II выйдут в день премьеры 15 мая.

Сплетённая из анахронизмов и выдумок сатирическая комедия поведает о бурной молодости Екатерины II, её воцарении и сложных супружеских отношениях с непутёвым императором Петром III.

В сериале снимаются Фиби Фокс, Адам Годли, Гвилим Ли, Чарити Уэйкфилд, Дуглас Ходж, Саша Дхаван и Гвилим Ли. Создателем, сценаристом и исполнительным продюсером выступает Тони Макнамара («Фаворитка»). Срежиссировал сериал Мэтт Шекман («Игра престолов»).

И постеры под стать:

Постеры сериала «Великая» Постеры сериала «Великая»
5 Обсудить
Темы
 
Видео Великая
 15 апреляТрейлер комедии «Солнечные противоположности» от соавтора «Рика и Морти» обещает инопланетное безумие 23 мартаЭль Фаннинг и Николас Холт отрываются в свежем тизере сатиры «Великая» 16 марта«Хеллстром» от Marvel успел завершить съёмки 1 сезона
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Аниме Обзор аниме-новинок весны 2010 года
 
Аниме Новое аниме зимы 2017 года
 
Кино Завершились съёмки «Дюны» Дени Вильнёва

Тоже интересно

 
Кино Стивен Спилберг считает, что Харрисону Форду пора завязывать с Индианой Джонсом
 
Кино Кевин Цудзихара ушёл с поста главы Warner Bros.
 
Аниме ЕВА-289: Погребённые под аниме
 
Игры Shenmue III сбежала в Epic Games Store, сильно разозлив своих бэкеров
 
Кино Disney перенёс «Мулан» и «Новых мутантов»
 
Кино Обзор фильма «Крым» за 100 секунд от Ильи Кролика
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Важное

Подкасты и стримы

Сегодня

СкороЕВА (аудио)

Выйдут в апреле

25 СбТелеовощи (аудио)
26 ВсТелеовощи (видео)
26 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
27 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
28 Вт20:00ЕВА (трансляция)
29 СрНоль кадров в секунду (аудио)
29 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
30 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Выйдут в мае

1 ПтЕВА (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
5Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 97: Микротранзакции, реклама и Raid: Shadow Legends
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 402: Неудачный ромком от Netflix, BadComedian и Егор Крид
 
5ЕВА
 
 
2Ноль кадров в секунду – 313: Metal Gear Evil 4
 
14Телеовощи – 336: Сверхбабка и дрын
 
+35 минут назад – 10: Мягкий ребут
 
 
21Лазер-шоу «Три дебила» – 401: «Платформа» и «Mortal Kombat: Месть Скорпиона»
 
9ЕВА – 368: Шоколадный крокодил
 
11Ноль кадров в секунду – 312: Самый дорогой гаремник
 
12Телеовощи – 335: Убийство по-тупому
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru