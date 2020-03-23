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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:
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Эль Фаннинг и Николас Холт отрываются в свежем тизере сатиры «Великая»

Стриминговый сервис Hulu выкатил второй тизер многосерийной сатирической драмеди «Великая» с Эль Фаннинг («Малефисента») и Николасом Холтом («Безумный Макс: Дорога ярости») в главных ролях. Премьера юмористического костюмированного действа о жизни русской императрицы Екатерины II запланирована на 15 мая.

Антиисторическая, полная анахронизмов и выдумок зарисовка на стыке жанров, как называет её сам Hulu, поведает о бурной молодости Екатерины II (Фаннинг), её воцарении и очень непростых супружеских отношениях с непутёвым императором Петром III (Николас Холт).

В сериале также снимаются Фиби Фокс, Адам Годли, Гвилим Ли, Чарити Уэйкфилд, Дуглас Ходж и Саша Дхаван. Тони Макнамара («Фаворитка») выступает создателем, сценаристом и исполнительным продюсером проекта.

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Видео Великая
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