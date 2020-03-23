Софи Тёрнер и Кори Хоукинс сражаются с природой в трейлере триллера «Выжить»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Снега, льды и внутренние демоны. Потоковый сервис Quibi опубликовал полноценный трейлер многосерийного триллера «Выжить» с Софи Тёрнер («Игра престолов») и Кори Хоукинсом («24 часа: Наследие») в главных ролях. Премьера состоится 6 апреля.

Экранизация романа Алекс Морель рассказывает невероятную историю Джейн (Тёрнер) и Пола (Хоукинс) — единственных выживших после крушения самолёта в горах. Но никто не гарантирует чудом спасшимся героям быстрого спасения — им придётся своими силами выбираться из заснеженной безлюдной местности к цивилизации.