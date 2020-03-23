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Софи Тёрнер и Кори Хоукинс сражаются с природой в трейлере триллера «Выжить»

Снега, льды и внутренние демоны. Потоковый сервис Quibi опубликовал полноценный трейлер многосерийного триллера «Выжить» с Софи Тёрнер («Игра престолов») и Кори Хоукинсом («24 часа: Наследие») в главных ролях. Премьера состоится 6 апреля.

Экранизация романа Алекс Морель рассказывает невероятную историю Джейн (Тёрнер) и Пола (Хоукинс) — единственных выживших после крушения самолёта в горах. Но никто не гарантирует чудом спасшимся героям быстрого спасения — им придётся своими силами выбираться из заснеженной безлюдной местности к цивилизации.

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Темы
 
Видео Выжить
 4 мартаСофи Тёрнер бросила смотреть финальный сезон «Игры престолов» из-за комментариев в сети 9 февраляСофи Тёрнер и Кори Хоукинс борются за жизнь в тизере триллера «Выжить» 21 январяСофи Тёрнер согласна на спин-офф «Игры престолов», если ей очень хорошо заплатят
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