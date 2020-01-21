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Софи Тёрнер согласна на спин-офф «Игры престолов», если ей очень хорошо заплатят

Фэнтези-эпик «Игра престолов» завершился в прошлом году, но кабельный канал HBO ясно дал понять, что не собирается прощаться с невероятно прибыльной вселенной «Песни Льда и Пламени». Одно время в разработке у вещателя было сразу несколько спин-оффов, но пилотную черту пересёк пока только один — «Дом Дракона», который собираются показать в 2022 году.

Так или иначе, нет никаких сомнений в том, что историей о Таргариенах исследование мира Вестероса и Эссоса не закончится. На церемонии вручения SAG Awards портал Variety поинтересовался у Софи Тёрнер — исполнительницы роли Сансы Старк, нынешней главы дома Старков, — согласилась бы она вернуться в мир «Игры престолов», если HBO решит снимать спин-офф о событиях после разрушения Железного трона.

Тёрнер призналась, что согласилась бы вернуться во вселенную книг Джорджа Мартина, но при одном важном условии.

Я бы всё отдала, чтобы вернуться туда, но это было бы уже не то. Всё было бы по-другому, над проектом работали бы другие люди. Я не согласилась бы участвовать, разве что мне заплатили бы очень много денег.

 
Софи Тёрнер, уже торгуется

Как бы то ни было, после отказа HBO от прошлогоднего пилота, включавшего предысторию семьи Старков и сюжетную линию белых ходоков, пока неизвестно, стоит ли в ближайшее время ждать отдельного сериала о семье Хранителей Севера.

Заключительный сезон «Игры престолов», невзирая на статус одного из худших финалов в сериальном мире, сумел-таки завоевать некоторое количество наград. Они преимущественно касались технических номинаций и работы каскадёров. А буквально вчера награду SAG за лучшую мужскую роль в драме получил Питер Динклейдж.

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