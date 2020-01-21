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Фелисити и команда прощаются со «Стрелой» на кадрах финального эпизода сериала

Вероятно, спойлеры.

Неужели дождались? 28 января на телеканале The CW выходит финальная серия супергеройского боевика «Стрела». Экранизация комикса DC завершает своё мучительное шествие по нашим экранам и в эпизоде Fadeout окончательно и бесповоротно (насколько это возможно на The CW) прощается с главным героем — Оливером Куином в исполнении Стивена Амелла.

На промо-кадрах финала на похороны Зелёной Стрелы собрались, кажется, все, кто когда-либо был в сериале: Фелисити Смоак (Эмили Бетт Рикардс), Мойра Куин (Сюзанна Томпсон), Тея Куин (Уилла Холланд), Рой Харпер (Колтон Хэйнс), Сара Лэнс (Кейти Лотц), Лорэл Лэнс (Кэти Кэссиди), Джон Диггл (Дэвид Рэмси), Кёртис (Эко Келлум), Рори (Джо Диникол), Эмико Куин (Си Шимука), Мия Смоак-Куин (Кэтрин Макнамара), Уилли Куин (Джек Мур) и Барри Аллен (Грант Гастин).

Кадры из сериала «Стрела» Кадры из сериала «Стрела» Кадры из сериала «Стрела» Кадры из сериала «Стрела» Кадры из сериала «Стрела» Кадры из сериала «Стрела» Кадры из сериала «Стрела» Кадры из сериала «Стрела» Кадры из сериала «Стрела» Кадры из сериала «Стрела» Кадры из сериала «Стрела» Кадры из сериала «Стрела» Кадры из сериала «Стрела»

Отныне подводить этот город будут все упомянутые герои в бесчисленных спин-оффах «Стрелы».

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