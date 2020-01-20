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Джо Хилл сотоварищи рассказывают об особенностях экранизации графической новеллы «Локки и ключ»

Потоковый сервис Netflix выпустил ролик о создании многострадального сериала «Локки и ключ», где шоураннеры проекта Карлтон Кьюз и Мередит Аверилл совместно с авторами одноимённого первоисточника Джо Хиллом и Габриэлем Родригесом рассказывают об экранизации. 10-серийная премьера состоится 7 февраля.

Мистический триллер повествует о Нине Локк, после трагической гибели супруга переехавшей вместе с детьми в фамильное поместье Дом Ключей в городке Лавкрафт. Здесь они надеются начать жизнь заново, но старинный особняк хранит в своих стенах магические ключи и до поры до времени дремлющее древнее чудовище.

В сериале снимаются Дэрби Стэнчфилд, Джексон Роберт Скотт, Коннор Джессап, Эмилия Джонс, Билл Хек, Лайсла Де Оливейра, Томас Митчелл Барнет, Гриффин Глак и Коби Бёрд.

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Видео Локки и ключ
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