Крис Эванс на первых промо-фото детективного триллера «Защищая Джейкоба»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Apple TV+ опубликовал первые официальные промо-кадры многосерийного триллера «Защищая Джейкоба», главные роли в котором играют коллеги по детективу «Достать ножи» Крис Эванс и Джейден Мартелл, а также Мишель Докери. Трёхсерийная премьера назначена на 23 апреля, остальные эпизоды будут выходить еженедельно.

Восьмисерийная экранизация одноимённого романа Уильяма Лэндея повествует о помощнике окружного прокурора Энди Барбере (Эванс), расследующем убийство подростка. Главным подозреваемым оказывается его 14-летний сын Джейкоб (Мартелл). Отец всеми силами стремится оправдать и защитить твердящего о своей невиновности отпрыска, но улики указывают на обратное.

Марк Бомбэк («Планета обезьян: Революция», «Планета обезьян: Война») — создатель, сценарист и шоураннер проекта. Режиссёр — Мортен Тильдум («Игра в имитацию»). За производство отвечают Paramount Television и Anonymous Content («Настоящий детектив»).