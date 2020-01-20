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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Мифический квест: Пир воронов» продлён на второй сезон до премьеры

Свежесозданный потоковый сервис Apple TV+ остаётся верен себе и продолжает оформлять продления буквально всем своим сериалам ещё до премьеры. На этот раз повезло комедии «Мифический квест: Пир воронов» от шайки создателей «В Филадельфии всегда солнечно» в лице Роба Макэлхенни и Чарли Дэя.

Макэлхенни помимо всего прочего исполнит главную роль — креативного директора компании по разработке видеоигр, в чьём подчинении окажется толпа гиков с весьма непростыми отношениями друг с другом и разными взглядами на рабочий процесс.

Актёрский состав также включает Дэнни Пуди, Ф. Мюррея Абрахама, Имани Хаким, Дэвида Хорнсби, Эшли Бёрч, Джесси Эннис и Шарлотту Никдао.

Первый сезон выйдет целиком уже 7 февраля.

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