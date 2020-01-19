Джим Керри возвращается в тизере второго сезона «Шучу»

Время вернуться к истокам, обрести себя и исцелить свои душевные раны. Кабельный канал Showtime опубликовал тизер второго сезона трагикомедии Дэйва Холстейна «Шучу» с Джимом Керри. Видеоролик сообщает, что 10-серийное продолжение, изначально заявленное на ноябрь, стартует 9 февраля.

Джефф (Керри) — сказочный богач и легенда детского телевидения. Его культовый персонаж Мистер Пиклз дарит добро и мудрость вот уже двум поколениям американцев, выросших на его передачах. По горькой иронии, когда личная жизнь телезвезды начинает рушиться, все богатства сценического арсенала Джеффа не в состоянии ему помочь.

Помимо Керри в сериале снимаются Кэтрин Кинер, Джуди Грир, Фрэнк Ланджелла, Джастин Кирк, Коул Аллен и Джулиет Моррис.