Новые сериалы 20–26 января

Сериальных премьер на неделе несколько, но особого внимания заслуживает, конечно, долгожданное возвращение на экраны одного из самых известных персонажей «Звёздного пути» — потоковый сервис CBS All Access покажет первую серию приключенческой фантастики «Звёздный путь: Пикар». На стриминговом сервисе Netflix выйдет мистический триллер «Лига Октября», а также третий сезон «Леденящих душу приключений Сабрины», а канал FOX выпустит пилот семейного ситкома «В меньшинстве».
Вторник, 21 января
фантастика, драма
В ролях Эйдан Гиллен, Майкл Маларки, Лаура Меннелл, Ксения Соло, Майкл Харни, Нил Макдонаф
Создатель Дэвид О’Лири, Эмили Брочин, Шон Яблонски
В центре истории, основанной на рассекреченных правительственных материалах, — учёный-скептик, блестящий астрофизик и образцовый семьянин доктор Дж. Аллен Хайнек, завербованный в середине прошлого века в сверхсекретный правительственный проект по изучению НЛО. В качестве главного научного консультанта Хайнеку предстоит столкнуться с массой задокументированных свидетельств того, что он объяснить не в силах.
боевик, приключения, научная фантастика
В ролях Артур Дарвилл, Виктор Гарбер, Сиара Рене, Кейти Лотц, Брэндон Рут, Робби Амелл
Создатель Грег Берланти, Эндрю Крайсберг, Марк Гуггенхайм
Путешественник во времени и пространстве Рип Хантер объединяет в одну команду героев и злодеев, чтобы предотвратить надвигающуюся катастрофу, которая угрожает не только Земле и всем на ней живущим, но и самому времени.
Четверг, 23 января
научная фантастика, приключения
В ролях Патрик Стюарт, Брент Спайнер, Марина Сиртис, Джонатан Фрейкс, Джонатан Дель Арко, Элисон Пилл
Создатель Кирстен Бейер, Майкл Шейбон, Акива Голдсман, Алекс Куртцман
Бывший капитан Звёздного флота Жан-Люк Пикар давно оставил свой пост и отправился на заслуженный отдых заниматься виноделием в фамильном поместье. Но у судьбы на Пикара свои планы, и умудрённому годами главному герою предстоит новая миссия, от исхода которой зависят жизни миллионов.
драма, ужасы, мистика
В ролях Максим Рой, Венди Крюсон, Тамара Тэйлор, Меган Фоллоуз, Дж. К. Маккензи, Стивен Макхэтти
Создатель Стив Найлз, Дэмиен Уорм
Экранизация одноимённого комикса Стива Найлза и Дэмиена Уорма, повествующего о семье Алленов — охотников на разнообразных монстров. Вернувшись в родной городок, главные герои вынуждены скрывать свою принадлежность к сверхсекретной организации по охоте на чудовищ, но спокойной жизни им не видать, потому что в городке начинает твориться всякая чертовщина.
комедия, семейный
В ролях Джейсон Биггс, Эшли Боетчер, Тиша Кэмпбелл-Мартин, Мэгги Лоусон, Окли булл, Коннор Калопсис
Создатель Лон Зиммет
Семейный ситком рассказывает о необычной семье из Атлантик-Сити, где совершенно обычные родители пытаются взрастить четырёх детишек, трое из которых — самые настоящие вундеркинды.
драма
В ролях Джейна Ли Ортис, Джейсон Джордж, Грей Деймон, Альберто Фрезза, Барретт Досс, Даниэль Савре
Создатель Стэйси Макки
В центре повествования — сплочённая команда героических борцов с огнём, работающая в пожарной станции № 19 города Сиэтла. Сериал расскажет об их тяжёлых и опасных буднях, а также взаимоотношениях внутри коллектива.
комедия, музыкальный
В ролях Брэдли Уитфорд, Анна Кэмп, Уилл Гринберг, Джино Седжерс, Тимберли Хилл, Ризван Манжи
Создатель Лесли Уэйк Уэбстер
Первый сезон музыкальной комедии завершится тринадцатой серией под названием Regionals. Телеканал NBC пока не признаётся, что будет делать с проектом дальше.
Пятница, 24 января
ужасы, мистика
В ролях Кирнан Шипка, Джаз Синклер, Мишель Гомес, Чанс Пердомо, Люси Дэвис, Миранда Отто
Создатель Роберто Агирре-Сакаса
Сабрина попытается примириться со своей двойственной натурой — наполовину ведьмой, наполовину смертной, одновременно противостоя злым силам, угрожающим ей самой, её семье и, как водится, всему миру.
комедия, драма
В ролях Эйди Брайант, Лолли Адефоп, Лука Джонс, Дэна Милликэн, Джон Кэмерон Митчелл, Иэн Оуэнс
Создатель Эйди Брайант, Александра Рашфилд, Линди Уэст
Главная героиня — Энни, девушка выдающихся размеров, мечтающая изменить свою жизнь, при этом не меняясь внешне.
Воскресенье, 26 января
комедия, драма
В ролях Уильям Х. Мэйси, Эмми Россам, Джастин Чэтвин, Джоан Кьюсак, Кэмерон Монахэн, Эмма Кинни
Создатель Пол Эбботт
Десятый сезон культовой семейной драмеди завершит десятая серия Gallavich! Кабельный канал Showtime уже объявил, что продлил сериал на последний — одиннадцатый — сезон, который выйдет на экраны этим летом.