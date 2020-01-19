Новости сериалов — лучшее за неделю

Сериал по «Властелину колец» огласил свой основной актёрский состав — о многих из кастинг-листа зрители наверняка слышат впервые.
BBC America представил экранные образы героев «Стражи» Терри Пратчетта — всё очень плохо.
Будет ли продолжение «Хранителей»? — Дэймон Линделоф почти наверняка остановится на первом сезоне.
Amazon отказался от экранизации «Тёмной башни» Стивена Кинга — отснятый материал разубедил руководство потокового сервиса снимать сериал.
Создатель «Мандалорца» просил штурмовика не сильно бить Малыша Йоду — потому что он очень дорогой.
Hulu объявил дату выхода сатирической комедии с Эль Фаннинг в роли Екатерины II — жизнеописание российской императрицы в духе «Фаворитки».
Сериал по мотивам «Молчания ягнят» расскажет о героине Джоди Фостер — CBS готовит приквел о Клариссе Старлинг.
Ремейк «Крутого Уокера» с Джаредом Падалеки получил полный первый сезон — потому что The CW верит в крутость Сэма Винчестера.
Съёмки сериала «Соколиный глаз» могут отложить на неопределённый срок — на то есть веские причины.