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Создатель «Мандалорца» просил штурмовика не сильно бить Малыша Йоду

Многих зрителей возмутила и разозлила одна из сцен в финальном эпизоде первого сезона «Мандалорца» с участием перевоплотившихся в штурмовиков-разведчиков Джейсона Судейкиса и Адама Палли. В начале эпизода один из штурмовиков, схвативших любимца публики Малыша Йоду, крайне бесцеремонно отнёсся к спрятанному в сумке младенцу. Как недавно выяснилось, не только зрителей обеспокоило его жестокое обращение с малышом.

Палли, сыгравший лупившего по сумке похитителя, в беседе с порталом THR, рассказал, что его излишние старания заставили шоураннера сериала Джона Фавро сделать ему одно важное замечание.

Помню, когда я первый раз его [Малыша Йоду] стукнул, съёмку тут же остановили. Джон [Фавро] подошёл ко мне и сказал: «Я просто хочу, чтобы ты знал, это — герой истории, и он стоит порядка $ 5 млн. Просто имей это в виду, пусть тебе и нужно его ударить». Кажется, в первый раз я ударил слишком сильно, а следующие три раза промазал, потому что разнервничался.

 
Адам Палли, едва не поплатился

В общем, Малыш Йода — настоящее сокровище сериала как в прямом, так и в переносном смысле. В конце концов, аниматронный исполнитель ключевой роли — удовольствие не из дешёвых и требует к себе бережного отношения, особенно учитывая, что приключения малыша далеки от завершения и он продолжит странствия со своим приёмным родителем во втором сезоне «Мандалорца», который стартует на Disney+ уже этой осенью.

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Мандалорец
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