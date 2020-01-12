Новости сериалов — лучшее за неделю

Во втором сезоне шоураннер «Ведьмака» обещает линейный сюжет и персонажей нетрадиционной ориентации — Лорен Шмидт Хиссрич держит зрителей в курсе основных нововведений.
Кейт Бланшетт борется против феминизма в трейлере остросоциальной драмы «Миссис Америка» — мини-сериал стартует на FX в апреле.
Юный трансгендер сыграет чирлидершу в возрождённом ситкоме «Спасённые звонком» — Джози Тота сыграет школьницу с сюрпризом.
The CW продлил «Бэтвумен», «Флэша», «Зачарованных» и ещё 10 своих сериалов — ну а почему бы и нет?
Слух: в сериале про Оби-Вана Кеноби появится известный персонаж из приквелов — Джа-Джа Бинкс придёт по зрительские души.
В Великобритании появились первые официальные жертвы запойного просмотра — у современных зрителей большие проблемы с силой воли.
Глава FOX считает возрождение «Светлячка» хорошей идеей — теоретически он не против рассмотреть такую возможность.
Неузнаваемый Крис Рок в трейлере четвёртого сезона «Фарго» — криминальная антология Ноя Хоули возвращается в апреле с новой историей.
Многосерийную экранизацию «Автостопом по галактике» покажут в следующем году — режиссёром назначили Мортена Тильдума.
Канал ABC готовит вампирскую драму о невестах Дракулы — правда, упырихи будут жить в современном Нью-Йорке.