Новости сериалов — лучшее за неделю

Во втором сезоне шоураннер «Ведьмака» обещает линейный сюжет и персонажей нетрадиционной ориентации — Лорен Шмидт Хиссрич держит зрителей в курсе основных нововведений.

Кейт Бланшетт борется против феминизма в трейлере остросоциальной драмы «Миссис Америка» — мини-сериал стартует на FX в апреле.

Юный трансгендер сыграет чирлидершу в возрождённом ситкоме «Спасённые звонком» — Джози Тота сыграет школьницу с сюрпризом.

The CW продлил «Бэтвумен», «Флэша», «Зачарованных» и ещё 10 своих сериалов — ну а почему бы и нет?

Слух: в сериале про Оби-Вана Кеноби появится известный персонаж из приквелов — Джа-Джа Бинкс придёт по зрительские души.

В Великобритании появились первые официальные жертвы запойного просмотра — у современных зрителей большие проблемы с силой воли.

Глава FOX считает возрождение «Светлячка» хорошей идеей — теоретически он не против рассмотреть такую возможность.

Неузнаваемый Крис Рок в трейлере четвёртого сезона «Фарго» — криминальная антология Ноя Хоули возвращается в апреле с новой историей.

Многосерийную экранизацию «Автостопом по галактике» покажут в следующем году — режиссёром назначили Мортена Тильдума.