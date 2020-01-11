Слух: в сериале про Оби-Вана Кеноби появится известный персонаж из приквелов

По информации Джейсона Уорда из Making Star Wars — известного собирателя слухов по вселенной «Звёздных войн», чьи данные с завидной частотой подтверждались, в грядущем сериале про Оби-Вана Кеноби появится знаменитый Джа-Джа Бинкс. Этот говорливый гунган с планеты Набу — один из самых обсуждаемых (и многими яростно ненавидимых) персонажей саги.

События сериала разворачиваются во временном отрезке между третьим и четвёртым эпизодами саги, спустя несколько лет после истребления Ордена джедаев. Мастер-джедай Оби-Ван Кеноби (Юэн Макгрегор) доставляет младенца Люка Скайуокера к родственникам и на долгие годы остаётся вести отшельническую жизнь на Татуине. И, если слухи верны, Бинкс в какой-то момент решит заглянуть к нему на огонёк.

Съёмки шестисерийного сериала, возглавляемого режиссёром Деборой Чоу («Мандалорец»), начнутся летом. Сценарий пишет Хуссейн Амини («Алиенист»). Исполнительными продюсерами проекта выступают Амини, Макгрегор, Чоу, Кэтлин Кеннеди и Джон Шварц («Изгой-один»).