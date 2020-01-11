Третий и четвёртый сезоны «Атланты» Дональда Гловера обещают показать в 2021 году

В ходе зимнего пресс-тура TCA руководство кабельного канала FX прояснило судьбу музыкальной комедии Дональда Гловера «Атланта». Прошлым летом сериал получил продление на четвёртый сезон, а позапрошлым — на третий, но ни один из них ещё не вышел в эфир. Впрочем, поклонников многочисленных талантов Гловера призвали не унывать, потому что съёмки долгожданного продолжения планируют начать в этом году. Часть из них будет проходить за пределами США.

Сезоны собираются снимать один за другим. Третий сезон насчитывает десять серий, а четвёртый — восемь. Ландграф заверил, что со сценарием дела обстоят очень хорошо, но конкретные премьерные даты он пока назвать не может. Предположительно, третий сезон стартует в январе 2021-го, а четвёртый — осенью того же года.

У главы FX поинтересовались о дальнейших планах на проект о популяризаторах рэп-культуры, и Ландграф заверил, что они будут снимать столько сезонов «Атланты», сколько пожелает Гловер.