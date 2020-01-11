 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
В Великобритании появились первые официальные жертвы запойного просмотра Новости аниме — лучшее за неделю «Союз спасения» — хорошо ли вы знаете историю? 8 из 10 кинохитов 2019 года принадлежат Disney Кристен Стюарт — актриса десятилетия по версии Голливудской ассоциации кинокритиков
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Третий и четвёртый сезоны «Атланты» Дональда Гловера обещают показать в 2021 году

В ходе зимнего пресс-тура TCA руководство кабельного канала FX прояснило судьбу музыкальной комедии Дональда Гловера «Атланта». Прошлым летом сериал получил продление на четвёртый сезон, а позапрошлым — на третий, но ни один из них ещё не вышел в эфир. Впрочем, поклонников многочисленных талантов Гловера призвали не унывать, потому что съёмки долгожданного продолжения планируют начать в этом году. Часть из них будет проходить за пределами США.

Сезоны собираются снимать один за другим. Третий сезон насчитывает десять серий, а четвёртый — восемь. Ландграф заверил, что со сценарием дела обстоят очень хорошо, но конкретные премьерные даты он пока назвать не может. Предположительно, третий сезон стартует в январе 2021-го, а четвёртый — осенью того же года.

У главы FX поинтересовались о дальнейших планах на проект о популяризаторах рэп-культуры, и Ландграф заверил, что они будут снимать столько сезонов «Атланты», сколько пожелает Гловер.

+ Обсудить
Темы
 
Атланта
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Кино «Золотой глобус 2017» — победители
 
Кино Disney поглотил 21st Century Fox
 
Кино Вино, Домино и Дэдпул

Тоже интересно

 
Кино «Аванпост» — тизер-трейлер российского фантастического триллера
 
«Игра престолов» — трейлер восьмого сезона
 
Кино Как Стивен Спилберг воюет с потоковым сервисом Netflix из-за «Оскара»
 
Кино Мэттью Вон умолял студию не раскрывать возвращение Колина Фёрта
 
Кино Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа
 
Кино «Рокетмен» — тизер-трейлер биографического фэнтези про Элтона Джона
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

СкороТелеовощи (аудио)

Выйдут в январе

12 ВсТелеовощи (видео)
12 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
13 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
15 СрНоль кадров в секунду (аудио)
15 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
16 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
17 ПтЕВА (аудио)
17 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
18 СбТелеовощи (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
25Лазер-шоу «Три дебила» – 387: «Кошки», «Кролик Джоджо» и рекорды «Холопа»
 
10ЕВА – 354: Полутайтлов Полукун
 
10Телеовощи – 321: «Дракула» — впечатления от мини-сериала
 
0Лазер-шоу «Три дебила»
 
 
5Ноль кадров в секунду – 298: Постновогодний гейминг
 
13Телеовощи
 
 
6Телеовощи – 320: Дракула-романтик
 
13Лазер-шоу «Три дебила» – 386: «Союз спасения», «Вторжение» и итоги десятилетия
 
6Телеовощи – 319: «Мандалорец» против новой трилогии «Звёздных Войн»
 
26Подкаст на колёсах – 121: «Вторжение»
 
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru