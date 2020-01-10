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Сол Гудман не знает отбоя от клиентов в свежем тизере драмы «Лучше звоните Солу»

На приём к успешному юристу Солу Гудману страшные очереди. Кабельный канал AMC опубликовал свежий тизер и постер 10-серийного пятого сезона криминальной драмы «Лучше звоните Солу».

Приквел телехита «Во все тяжкие» продолжит рассказывать историю превращения неудачливого адвоката Джимми Макгилла в знаменитого афериста Сола Гудмана (Боб Оденкёрк). Первая серия нового сезона выйдет в эфир 23 февраля, а второй эпизод покажут на следующий день — вот такой приятный подарок поклонникам сериала.

В сериале Винса Гиллигана и Питера Гулда снимаются Джонатан Бэнкс, Ри Сихорн, Патрик Фабиан, Майкл Мэндо, Марк Марголис и Джанкарло Эспозито.

Постер:

Постеры сериала «Лучше звоните Солу»
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