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Обыкновенная магия: студия Framestore выпустила ролик о спецэффектах в «Ведьмаке»

Все, кто не боится разрушить визуальную магию мира фэнтези, могут полюбоваться на разбор спецэффектов первого сезона «Ведьмака». Информативный видеоролик опубликовала в числе других трудившаяся над сериалом лондонская студия Framestore, на счету которой такие проекты, как «Бегущий по лезвию 2049» и «Мстители: Война бесконечности».

CGI-технологии применялись в построении дальних планов, во время боевых сцен и, само собой, при создании монстров. Павшая Цинтра, магические эффекты, погоня за Цири, резня в Блавикене, битва при Соддене и многое другое.

Меж тем продолжение многосерийной экранизации культовой саги Анджея Сапковского активно готовят к съёмкам. Шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич уже отбыла на свой боевой пост. Исполнитель ведущей партии Генри Кавилл в своём инстаграме также отчитался, что в скором времени возвращается к своим прямым ведьмачьим обязанностям.

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Видео Ведьмак
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