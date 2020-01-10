«Хранители» и «Во все тяжкие» возглавили зрительские топы лучших сериалов года и десятилетия на Metacritic

Опубликовав в конце прошлого года список лучших сериалов десятилетия, популярный сайт Metacritic не забыл и про мнение аудитории. Более 2 600 пользователей сайта охотно проголосовали за своих любимчиков.
Как и в случае с киносписком, зрителям предложили назвать пять лучших сериалов и оценить их по пятибалльной шкале, где 5 баллов присваивалось первому месту, 4 балла — второму, 3 — третьему, 2 — четвёртому и 1 балл — пятому месту в личном списке каждого зрителя.
Так выглядит топ-15 самых достойных сериалов 2019 года по версии аудитории:
- «Хранители» (1,884 балла)
- «Чернобыль» (1,696)
- «Дрянь» (1,615)
- «Наследники» (851)
- «Очень странные дела» (746)
- «Барри» (736)
- «Мандалорец» (708)
- «Конь БоДжек» (693)
- «Мистер Робот» (667)
- «Игра престолов» (599)
- «Пацаны» (525)
- «Охотник за разумом» (486)
- «Матрёшка» (468)
- «Хорошее место» (384)
- «Когда они нас видят» (364)
Вдобавок зрители определились с телепроектами десятилетия. Десятка лучших вычислялась по упрощённой схеме — сериалы расположились в порядке убывания по количеству упоминаний в личных списках.
- «Во все тяжкие» (289 упоминаний)
- «Игра престолов» (237)
- «Оставленные» (95)
- «Твин Пикс» (49)
- «Конь БоДжек» (42)
- «Мистер Робот» (37)
- «Безумцы» (35)
- «Парки и зоны отдыха» (27)
- «Американцы» (25)
- «Настоящий детектив» (22)