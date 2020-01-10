«Хранители» и «Во все тяжкие» возглавили зрительские топы лучших сериалов года и десятилетия на Metacritic

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Опубликовав в конце прошлого года список лучших сериалов десятилетия, популярный сайт Metacritic не забыл и про мнение аудитории. Более 2 600 пользователей сайта охотно проголосовали за своих любимчиков.

Как и в случае с киносписком, зрителям предложили назвать пять лучших сериалов и оценить их по пятибалльной шкале, где 5 баллов присваивалось первому месту, 4 балла — второму, 3 — третьему, 2 — четвёртому и 1 балл — пятому месту в личном списке каждого зрителя.

Так выглядит топ-15 самых достойных сериалов 2019 года по версии аудитории:

Вдобавок зрители определились с телепроектами десятилетия. Десятка лучших вычислялась по упрощённой схеме — сериалы расположились в порядке убывания по количеству упоминаний в личных списках.