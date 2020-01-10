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«Хранители» и «Во все тяжкие» возглавили зрительские топы лучших сериалов года и десятилетия на Metacritic

Опубликовав в конце прошлого года список лучших сериалов десятилетия, популярный сайт Metacritic не забыл и про мнение аудитории. Более 2 600 пользователей сайта охотно проголосовали за своих любимчиков.

Как и в случае с киносписком, зрителям предложили назвать пять лучших сериалов и оценить их по пятибалльной шкале, где 5 баллов присваивалось первому месту, 4 балла — второму, 3 — третьему, 2 — четвёртому и 1 балл — пятому месту в личном списке каждого зрителя.

Так выглядит топ-15 самых достойных сериалов 2019 года по версии аудитории:

  1. «Хранители» (1,884 балла)
  2. «Чернобыль» (1,696)
  3. «Дрянь» (1,615)
  4. «Наследники» (851)
  5. «Очень странные дела» (746)
  6. «Барри» (736)
  7. «Мандалорец» (708)
  8. «Конь БоДжек» (693)
  9. «Мистер Робот» (667)
  10. «Игра престолов» (599)
  11. «Пацаны» (525)
  12. «Охотник за разумом» (486)
  13. «Матрёшка» (468)
  14. «Хорошее место» (384)
  15. «Когда они нас видят» (364)

Вдобавок зрители определились с телепроектами десятилетия. Десятка лучших вычислялась по упрощённой схеме — сериалы расположились в порядке убывания по количеству упоминаний в личных списках.

  1. «Во все тяжкие» (289 упоминаний)
  2. «Игра престолов» (237)
  3. «Оставленные» (95)
  4. «Твин Пикс» (49)
  5. «Конь БоДжек» (42)
  6. «Мистер Робот» (37)
  7. «Безумцы» (35)
  8. «Парки и зоны отдыха» (27)
  9. «Американцы» (25)
  10. «Настоящий детектив» (22)
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