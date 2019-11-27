Metacritic определил лучшие сериалы десятилетия

Решив не ограничиваться полнометражными картинами, один из крупнейших агрегаторов рецензий Metacritic подготовил ещё и список лучших сериалов уходящего десятилетия, куда вошли телепостановки, стартовавшие с 2010 по 2019 годы. Основой для этого топа послужили свежие итоговые списки лучших многосерийных проектов десятилетия от различных изданий и порталов.
Как и в случае с фильмами, Metacritic присуждает 3 балла за каждое первое место, 2 балла — за каждое второе, 1 балл — за места с третьего по десятое. 0,5 балла присуждается за место в двадцатке или за место в десятке, где имеется жанровое разделение на комедии и драмы.
- «Дрянь» (Amazon) — 16,5 баллов
- «Во все тяжкие» (AMC) — 12 баллов
- «Оставленные» (HBO) — 9,5 баллов
- «Американцы» (FX) — 9,5 баллов
- «Атланта» (FX) — 8,5 баллов
- «Хорошее место» (NBC) — 8 баллов
- «Игра престолов» (HBO) — 7,5 баллов
- «Безумцы» (AMC) — 6 баллов
- «Вице-президент» (HBO) — 5,5 баллов
- «Парки и зоны отдыха» (NBC) — 4 балла
- «Шиттс Крик» (Pop) — 4 балла
- «Конь БоДжек» (Netflix) — 3,5 балла
- «Бруклин 9-9» (Fox/NBC) — 3,5 балла
- «Очень странные дела» (Netflix) — 3 балла
- «Закусочная Боба» (Fox) — 2,5 балла
- «Девственница Джейн» (The CW) — 2,5 балла
До конца года в списке возможны изменения и дополнения, которые будут вноситься с публикацией в сети новых итоговых материалов.