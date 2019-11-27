Metacritic определил лучшие сериалы десятилетия

Решив не ограничиваться полнометражными картинами, один из крупнейших агрегаторов рецензий Metacritic подготовил ещё и список лучших сериалов уходящего десятилетия, куда вошли телепостановки, стартовавшие с 2010 по 2019 годы. Основой для этого топа послужили свежие итоговые списки лучших многосерийных проектов десятилетия от различных изданий и порталов.

Как и в случае с фильмами, Metacritic присуждает 3 балла за каждое первое место, 2 балла — за каждое второе, 1 балл — за места с третьего по десятое. 0,5 балла присуждается за место в двадцатке или за место в десятке, где имеется жанровое разделение на комедии и драмы.

До конца года в списке возможны изменения и дополнения, которые будут вноситься с публикацией в сети новых итоговых материалов.