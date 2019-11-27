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СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.metacritic.com Прямая ссылка на новость:
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Metacritic определил лучшие сериалы десятилетия

Решив не ограничиваться полнометражными картинами, один из крупнейших агрегаторов рецензий Metacritic подготовил ещё и список лучших сериалов уходящего десятилетия, куда вошли телепостановки, стартовавшие с 2010 по 2019 годы. Основой для этого топа послужили свежие итоговые списки лучших многосерийных проектов десятилетия от различных изданий и порталов.

Как и в случае с фильмами, Metacritic присуждает 3 балла за каждое первое место, 2 балла — за каждое второе, 1 балл — за места с третьего по десятое. 0,5 балла присуждается за место в двадцатке или за место в десятке, где имеется жанровое разделение на комедии и драмы.

  1. «Дрянь» (Amazon) — 16,5 баллов
  2. «Во все тяжкие» (AMC) — 12 баллов
  3. «Оставленные» (HBO) — 9,5 баллов
  4. «Американцы» (FX) — 9,5 баллов
  5. «Атланта» (FX) — 8,5 баллов
  6. «Хорошее место» (NBC) — 8 баллов
  7. «Игра престолов» (HBO) — 7,5 баллов
  8. «Безумцы» (AMC) — 6 баллов
  9. «Вице-президент» (HBO) — 5,5 баллов
  10. «Парки и зоны отдыха» (NBC) — 4 балла
  11. «Шиттс Крик» (Pop) — 4 балла
  12. «Конь БоДжек» (Netflix) — 3,5 балла
  13. «Бруклин 9-9» (Fox/NBC) — 3,5 балла
  14. «Очень странные дела» (Netflix) — 3 балла
  15. «Закусочная Боба» (Fox) — 2,5 балла
  16. «Девственница Джейн» (The CW) — 2,5 балла

До конца года в списке возможны изменения и дополнения, которые будут вноситься с публикацией в сети новых итоговых материалов.

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