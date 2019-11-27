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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Сиквел «Аббатства Даунтон» уже в разработке

Полнометражная адаптация культового британского сериала «Аббатство Даунтон» стала подлинным кассовым успехом: при ориентировочном бюджете в $ 15 млн фильм умудрился собрать в прокате $ 180 млн — и это, если задуматься, совсем не удивительно. Шесть сезонов, три «Золотых глобуса», 15 премий «Эмми» и 69 номинаций говорят сами за себя, как и выраженный в долларах уровень зрительской любви.

А потому нет ничего странного в том, что Carnival Films раскатала губу на сиквел — по словам генерального директора компании Гарета Нима, работа над продолжением уже началась:

Мы ведём переговоры. Мы обдумываем, что будет представлять собой история и когда мы сможем за неё взяться. Сейчас всё как в первый раз: нам нужно снова собрать всех вместе, и это настоящий вызов.

Однако он отмечает, что имея за плечами один успешный сиквел, сделать это будет куда проще.

Создателем полнометражного «Аббатства Даунтон» выступил всё тот же Джулиан Феллоуз, а к своим ролям вернулись Мишель Докери, Мэттью Гуд, Хью Бонневилль, Элизабет Макговерн, Лора Кармайкл, Джоанн Фроггатт, Роберт Джеймс-Колльер, Джим Картер, Брендан Койл, Аллен Лич, Софи Макшера и другие.

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Аббатство Даунтон
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