Сиквел «Аббатства Даунтон» уже в разработке

Полнометражная адаптация культового британского сериала «Аббатство Даунтон» стала подлинным кассовым успехом: при ориентировочном бюджете в $ 15 млн фильм умудрился собрать в прокате $ 180 млн — и это, если задуматься, совсем не удивительно. Шесть сезонов, три «Золотых глобуса», 15 премий «Эмми» и 69 номинаций говорят сами за себя, как и выраженный в долларах уровень зрительской любви.

А потому нет ничего странного в том, что Carnival Films раскатала губу на сиквел — по словам генерального директора компании Гарета Нима, работа над продолжением уже началась:

Мы ведём переговоры. Мы обдумываем, что будет представлять собой история и когда мы сможем за неё взяться. Сейчас всё как в первый раз: нам нужно снова собрать всех вместе, и это настоящий вызов.

Однако он отмечает, что имея за плечами один успешный сиквел, сделать это будет куда проще.

Создателем полнометражного «Аббатства Даунтон» выступил всё тот же Джулиан Феллоуз, а к своим ролям вернулись Мишель Докери, Мэттью Гуд, Хью Бонневилль, Элизабет Макговерн, Лора Кармайкл, Джоанн Фроггатт, Роберт Джеймс-Колльер, Джим Картер, Брендан Койл, Аллен Лич, Софи Макшера и другие.