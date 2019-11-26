«Новый Папа» с Джудом Лоу и Джоном Малковичем обзавёлся датой выхода

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал HBO объявил дату второго пришествия — премьера второго сезона «Молодого Папы» под заголовком «Новый Папа» состоится 13 января.

Многосерийный шедевр Паоло Соррентино повествует о жизни вымышленного Папы Римского Пия XIII (Джуд Лоу), успевшего наделать шума в Ватикане за время своего пребывания в Апостольском дворце. Случившееся в финале первого сезона вынуждает римских кардиналов задуматься над выборами нового Папы (Джон Малкович), но Ленни Белардо очень нкстати напоминает о себе.

Во втором сезоне также снимаются Сильвио Орландо, Хавьер Камара, Сесиль де Франс, Людивин Санье, Маурицио Ломбарди, Генри Гудман, Ульрих Томсен, Марк Иванир, Массимо Гини, Шэрон Стоун, Мэрилин Мэнсон и Юлия Снигирь.