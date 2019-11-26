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СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.businessinsider.com Прямая ссылка на новость:
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«Мандалорец» — самый популярный сериал на стриминговых платформах США

Аналитическая фирма Parrot Analytics сообщает, что первый художественный сериал по вселенной «Звёздных войн» вырвался на первое место топа запросов на просмотр среди зрительской аудитории потоковых сервисов.

«Мандалорец» от Disney+ возглавил список самых востребованных сериалов цифровых платформ, сместив с вершины бывшего лидера — мистический триллер братьев Дафферов «Очень странные дела», продержавшийся на первом месте 21 неделю. По данным аналитической конторы, с 17 по 23 ноября сериал собрал более 100 млн запросов на просмотр. За аналогичный период многосерийный хит Netflix дотянул лишь до 81 млн.

Но запросы, конечно, не стоит путать с непосредственными просмотрами. Тем не менее, они могут послужить ярким индикатором зрительского интереса к проекту, а он, как и ожидалось, весьма внушительный.

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Мандалорец
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