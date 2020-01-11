Свежий сезон «Спецагента Арчера» выйдет весной

Во время зимнего пресс-тура TCA была объявлена дата возвращения на телеэкраны анимационной шпионской комедии «Спецагент Арчер». Заявленный прошлым летом одиннадцатый сезон стартует на кабельном канале FXX 6 мая.

В августе исполнительный продюсер Кейси Уиллис пообещал, что герои вернутся в старый добрый мир шпионов, откуда вывалились несколько лет назад, успев побывать и на экзотическом острове, и в космосе. Авторы подтвердили, что смена декораций происходит в голове Стерлинга Арчера, третий год пребывающего в коме, пока внешний мир снаружи живёт своей жизнью. Но, видимо, наконец-то пришло время главному герою возвращаться в сознание и приниматься за старое.

Адам Рид выступает создателем сериала, а также его исполнительным продюсером наравне с Уиллисом и Мэттом Томпсоном. За анимацию отвечает студия Floyd County Productions, а продюсирует по-прежнему FX Productions.