«Сверхъестественное» отправляется в последний путь в трагичном промо-ролике заключительной части сериала

Команда сериала «Сверхъестественное» поделилась промо-роликом второй половины 15-го и последнего сезона приключений братьев Винчестеров.

Фантастически живучий проект канала The CW близится к финалу, и трейлер под говорящим названием «Утопающий» (Drowning) буквально пронизан атмосферой неизбежного конца всего. На долю Сэма и Дина выпадает все больше невзгод и всё больше монстров, хотя казалось бы, куда уж больше после стольких лет. Но главному антагонисту этого сезона Чаку фантазии не занимать.

16 января в последний раз спасать людей и охотиться на нечисть отправятся Джаред Падалеки, Дженсен Эклз, Миша Коллинз, Детка и, может, даже (чем чёрт не шутит) Марк Хэмилл.