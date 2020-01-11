HBO Max заказал экранизацию «Последнего из могикан» от Кэри Фукунаги

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Прошлой весной Кэри Фукунага («Настоящий детектив», «007: Не время умирать») и режиссёр Николь Кэссел («Хранители») заявили о своём решении поработать над телевизионной экранизацией исторического романа Джеймса Фенимора Купера «Последний из могикан», а на днях выяснилось, что потоковый сервис HBO Max официально запустил проект в разработку.

События литературного первоисточника и сериала разворачиваются в британской колонии Нью-Йорк в 1757 году, в разгар Франко-индейской войны. Охотник и следопыт Натти Бампо вместе с Чингачгуком и его сыном Ункасом из племени могикан участвуют в спасении двух дочерей британского командира.

Фукунага напишет сценарий совместно с Николасом Осборном, а Кэссел займёт режиссёрское кресло. Все трое входят в команду исполнительных продюсеров сериала. Производством заведуют Anonymous Content («Мистер Робот»), Parliament of Owls Фукунаги и Paramount Television.