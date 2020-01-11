Телеовощи. Выпуск 322: Помянем Гуся

-
- 1
- 154
- Поделиться
-
- Содержание
Оценки
Поддержите подкаст на Patreon
Собрано $535 из $550
Ближайшая цель: Спецвыпуски будут записываться с вебками. Все целиПоддержать
Содержание
Оценки эпизодов
|00:24 —
|Благодарим наших спонсоров
|01:10 —
|Новости
|47:48 —
|Отвечаем на вопросы
|55:46 —
|«Необыкновенный плейлист Зои» (Zoey's Extraordinary Playlist) — 1x01 (премьера)
|01:04:19 —
|«Маршал» (Deputy) — 1x01 (премьера)
|01:11:27 —
|«ФБР: Особо опасные» (FBI: Most Wanted) — 1x01 (премьера)
|01:15:40 —
|«Харли Квинн» — 1x05—06
|01:21:22 —
|«Робоцып» — 10x11 (рождественский выпуск)
|01:24:19 —
|«Лексс» — 3x02 (впечатления Юрия и Льва)
|01:31:51 —
|«Аватар: Легенда об Аанге» — 3x12 (впечатления Льва)
|01:40:04 —
|«Вавилон 5» — 2x02 (впечатления Юрия)
|01:48:19 —
|«Прослушка» — 2x12 (финал сезона)
|02:01:37 —
|«Щит и меч» — Серии 1 и 2 (впечатления Михаила)
|02:11:17 —
|«Щит и меч» — Серия 3. «Обжалованию не подлежит»
|02:25:20 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|00:19 —
|«Булл» — 4x11
|17:54 —
|«Рэй Донован» — 7x07—08
Скачивание