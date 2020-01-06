Юный трансгендер сыграет чирлидершу в возрождённом ситкоме «Спасённые звонком»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Некоторое время назад стриминговый сервис Peacock надумал возродить популярный школьный ситком 90-х «Спасённые звонком» (Saved be the Bell), и, как сегодня выяснилось, сиквел будет чётко соответствовать современным социокультурным требованиям.

Главную женскую роль в сериале сыграет юный актёр Джози Тота («Лузеры», «Чемпионы») — бывший Джозеф Тота, в позапрошлом году объявивший себя трансгендерной девушкой.

Согласно официальному синопсису, в современной версии подростковой комедии о жизни учеников и работников одной из американских школ Тота сыграет Лекси — прекрасную и острую на язык чирлидершу, самую популярную девушку школы, которую обожают и боятся все остальные ученики.

Сценарием занимается один из исполнительных продюсеров сериала Трэйси Уигфилд («Отличные новости») Премьера прогрессивного сериала состоится вместе с запуском цифровой платформы в апреле.