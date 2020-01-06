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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Фарго», «Игрек: Последний мужчина» и другие проекты 2020 года на FX и Hulu

Кабельный канал FX опубликовал сборный трейлер, посвящённый своим оригинальным сериалам, которые также будут транслироваться на потоковом сервисе Hulu. Это стало возможным благодаря новой стриминговой сделке между вещателями, с прошлого года оказавшимися под общей крышей у Disney.

Под официальной вывеской FX on Hulu с марта цифровая платформа станет домом для 40 многосерийных проектов FX — завершившихся, ещё идущих и совершенно новых.

В ролике засветились первые кадры из таких многосерийных премьер, как технотриллер Алекса Гарленда «Разработчики», драма «Миссис Америка» с Кейт Бланшетт, экранизация комикса «Игрек: Последний мужчина», шпионский триллер «Старик» с Джеффом Бриджесом и скандальная драма «Учительница» с Кейт Марой.

Также в наступившем году на экраны с новым сезоном вернутся: вампирская комедия «Реальные упыри», криминальная антология «Фарго» Ноя Хоули, байкерская драма «Майянцы» и хоррор Райана Мёрфи «Американская история ужасов».

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Видео Игрек: Последний мужчина
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