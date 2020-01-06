«Фарго», «Игрек: Последний мужчина» и другие проекты 2020 года на FX и Hulu

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал FX опубликовал сборный трейлер, посвящённый своим оригинальным сериалам, которые также будут транслироваться на потоковом сервисе Hulu. Это стало возможным благодаря новой стриминговой сделке между вещателями, с прошлого года оказавшимися под общей крышей у Disney.

Под официальной вывеской FX on Hulu с марта цифровая платформа станет домом для 40 многосерийных проектов FX — завершившихся, ещё идущих и совершенно новых.

В ролике засветились первые кадры из таких многосерийных премьер, как технотриллер Алекса Гарленда «Разработчики», драма «Миссис Америка» с Кейт Бланшетт, экранизация комикса «Игрек: Последний мужчина», шпионский триллер «Старик» с Джеффом Бриджесом и скандальная драма «Учительница» с Кейт Марой.

Также в наступившем году на экраны с новым сезоном вернутся: вампирская комедия «Реальные упыри», криминальная антология «Фарго» Ноя Хоули, байкерская драма «Майянцы» и хоррор Райана Мёрфи «Американская история ужасов».