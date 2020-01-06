У «Ходячих мертвецов» в запасе ещё много историй

Казалось бы, постепенно сползающие рейтинговые показатели «Ходячих мертвецов» и спин-оффа «Бойся ходячих мертвецов» должны были рано или поздно побудить руководство AMC изменить своё мнение относительно франчайза. Но не тут-то было, зомби-вселенная кабельного канала продолжит расти и развиваться, о чём сообщила программный президент AMC Networks Сара Барнетт.

В начавшемся году зрителей ждёт возвращение главного сериала со второй половиной 10-го сезона и премьера 11-го, которая должна состояться осенью. С шестым сезоном вернётся вышеупомянутый спин-офф «Бойся ходячих мертвецов», а также состоится премьера ещё оного спин-оффа — «Ходячие мертвецы: Мир за пределами». И не стоит забывать о находящихся в разработке фильмах с Риком Граймсом.

В этой вселенной ещё полным-полно историй. И об [этом франчайзе] я могу сказать то же самое, что сказала бы о любом проекте AMC — эти истории должны быть исключительными в творческом плане. Сара Барнетт, не сдаётся

Вторая половина 10-го сезона «Ходячих» стартует на канале AMC 23 февраля.