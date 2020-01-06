Лауреаты премии «Золотой глобус 2020»: Сериалы

В Лос-Анджелесе состоялась 77-я торжественная церемония престижных кино- и теленаград «Золотой глобус». Положенную долю трофеев по обыкновению отхватил кабельный канал HBO, чьи претенденты победили в крупнейших номинациях: лучшей многосерийной драмой признаны «Наследники», лучшим драматическим актёром — Брайан Кокс, лучшим телефильмом — «Чернобыль». Между тем сериал «Дрянь» повторил свой успех с «Эмми», отхватив награду в номинации «лучший комедийный сериал» и «лучшая актриса комедийного сериала». А вот так выглядит список основных победителей.
Лучший драматический сериал:
Лучший комедийный сериал:
Лучший мини-сериал или телефильм:
Лучший актёр (драматический сериал):
- Брайан Кокс, «Наследники»
Лучший актёр (комедийный сериал):
- Рами Юссеф, «Рами»
Лучший актёр (мини-сериал или телефильм):
- Рассел Кроу, «Самый громкий голос»
Лучший актёр второго плана (сериал, мини-сериал или телефильм):
- Стеллан Скарсгард, «Чернобыль»
Лучшая актриса (драматический сериал):
- Оливия Колман, «Корона»
Лучшая актриса (комедийный сериал):
- Фиби Уоллер-Бридж, «Дрянь»
Лучшая актриса (мини-сериал или телефильм):
- Мишель Уильямс, «Фосс/Вердон»
Лучшая актриса второго плана (сериал, мини-сериал или телефильм):
- Патриция Аркетт, «Притворство»