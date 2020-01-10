Кейт Бланшетт борется против феминизма в трейлере остросоциальной драмы «Миссис Америка»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Вышел первый трейлер основанной на реальных событиях драмы совместного производства Hulu и FX «Миссис Америка» о зарождении освободительного движения женщин в США и борьбе с ним консервативно настроенной части общества. Главная героиня Филлис Шлэфли в исполнении Кейт Бланшетт — гражданская активистка и ярая антифеминистка, выступавшая против сексуальных меньшинств, абортов и прав женщин.

Компанию двукратной оскаровской лауреатке составили Сара Полсон, Роуз Бирн, Элизабет Бэнкс, Марго Мартиндейл, Узо Адуба, Джеймс Марсден, Джон Слэттери, Мелани Лински, Джинн Трипплхорн и Трейси Ульман. Режиссёрский состав подобрался под стать — подарившие миру «Капитана Марвел» Анна Боден и Райан Флек, а также Амма Асанте («Рассказ служанки»).

Создательница сериала — Дави Уоллер («Отчаянные домохозяйки», «Безумцы»). Премьера на малых экранах запланирована на 14 апреля.