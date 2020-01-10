Марк Хэмилл усилит второй сезон «Реальных упырей»

Марк Хэмилл («Падение Ордена») сыграет во втором сезоне сериала «Реальные упыри», который должен выйти на кабельном канале FX уже в этом году. Об участии актёра стало известно в ходе зимнего пресс-тура Ассоциации телевизионных критиков (TCA).

Многосерийная версия одноимённой полнометражки Тайки Вайтити освещает жизнь небольшой вампирской коммуны в современном Нью-Йорке. Прибывшие в Америку около века назад упыри делят квартиру, ходят в ночные клубы, ведут активную социальную жизнь — всё как у людей, но с лёгким привкусом крови.

Сценарист и продюсер Джемейн Клемент пока не раскрывает, вступит ли Хэмилл в ряды вампиров, или же ему светит что-то иное. Однако актёр Мэтт Берри намекнул, что за кадром отрывка, показанного на панели сериала, герой Харви Гильена знакомится с новым другом — другом из «Звёздных войн».

Во втором сезоне мокьюментари также возвращаются Даг Джонс, Кайван Новак, Натасия Деметриу, Бини Фелдштейн, Джейк Макдорман, Марк Прокш и другие. Вайтити и Клемент числятся в команде исполнительных продюсеров проекта.