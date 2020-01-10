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«Леденящие душу приключения Сабрины» — первые промо-фото третьего сезона

Стриминговый сервис Netflix поделился первыми кадрами третьего сезона сериала «Леденящие душу приключения Сабрины», премьера которого состоится 24 января.

Предыдущая часть подросткового ужастика оставила юную ведьму Сабрину Спеллман (Кирнан Шипка) у самых ворот Ада. Главной героине предстоит вызволить любимого, оставшегося в преисподней с Мадам Сатаной, и возможно занять пустующий трон в качестве королевы. А ведь ещё грядёт странный карнавал с язычниками и жертвоприношением, возрождение древнего зла и самое страшное — школа.

Шоураннер и сценарист проекта — Роберто Агирре-Сакаса. Режиссёр — Ли Толанд Кригер («Ривердейл»). Оба продюсируют сериал наряду с Грегом Берланти и Сарой Шехтер («Стрела»).

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Кадры из сериала «Леденящие душу приключения Сабрины»
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Леденящие душу приключения Сабрины
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