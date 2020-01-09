«Американская история ужасов» получила продление на три сезона

Соавтор знаменитой хоррор-антологии «Американская история ужасов» Райан Мёрфи не шутил, когда прошлой осенью заявил о планах довести количество сезонов сериала до 20-ти. Сегодня в ходе пресс-тура TCA глава FX Джон Ландграф сообщил, что проект, чей девятый сезон завершился в прошлом ноябре, получил продление на три сезона — 11-й, 12-й и 13-й. А вот 10-й сезон был у сериала в кармане ещё с официального его объявления летом 2018 года.

Кредит доверия руководства кабельного канала к авторам самой популярной телеантологии ужасов по-прежнему неисчерпаем; главное, чтобы столь же бездонным оказалось и авторское вдохновение, позволяющее для каждого нового сезона создавать отдельную пугающую историю.

Очередная телеглава популярного ужастика от Райана Мёрфи и Брэда Фэлчака стартует на канале FX этой осенью. О чём в ней пойдёт речь, пока неизвестно.