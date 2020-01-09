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«Американская история ужасов» получила продление на три сезона Райан Джонсон снимет сиквел детектива «Достать ножи» с Дэниэлом Крэйгом Глава Disney считает автора «Мандалорца» вторым Джорджем Лукасом 8 из 10 кинохитов 2019 года принадлежат Disney На счету приложения Disney+ уже 22 млн скачиваний
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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Американская история ужасов» получила продление на три сезона

Соавтор знаменитой хоррор-антологии «Американская история ужасов» Райан Мёрфи не шутил, когда прошлой осенью заявил о планах довести количество сезонов сериала до 20-ти. Сегодня в ходе пресс-тура TCA глава FX Джон Ландграф сообщил, что проект, чей девятый сезон завершился в прошлом ноябре, получил продление на три сезона — 11-й, 12-й и 13-й. А вот 10-й сезон был у сериала в кармане ещё с официального его объявления летом 2018 года.

Кредит доверия руководства кабельного канала к авторам самой популярной телеантологии ужасов по-прежнему неисчерпаем; главное, чтобы столь же бездонным оказалось и авторское вдохновение, позволяющее для каждого нового сезона создавать отдельную пугающую историю.

Очередная телеглава популярного ужастика от Райана Мёрфи и Брэда Фэлчака стартует на канале FX этой осенью. О чём в ней пойдёт речь, пока неизвестно.

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Американская история ужасов
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