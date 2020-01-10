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Кирнан Шипка поёт о «Леденящих душу приключениях Сабрины» в промо-клипе третьего сезона

Главная звезда «Леденящих душу приключений Сабрины» Кирнан Шипка не только талантливая актриса, но и неплохо поёт, как оказалось. К третьему сезону подросткового хоррора она записала песню Straight to Hell, музыкальным клипом которой сегодня щедро поделился потоковый сервис Netflix.

Видео дарит весьма оригинальный первый взгляд на продолжение приключений юной ведьмы-полукровки Сабрины Спеллман (Шипка) и её друзей. Ведь в третьем сезоне главной героине придётся буквально отправиться прямиком в ад, чтобы вызволить оттуда своего парня, решить, нужен ли ей пустующий трон, разобраться с язычниками, надумавшими воскресить древнее зло, и не забыть выучить уроки.

Автор комикса-первоисточника Роберто Агирре-Сакаса является шоураннером и сценаристом проекта, а также исполнительным продюсером наряду с режиссёром сериала Ли Толандом Кригером («Ривердейл»), Грегом Берланти («Стрела») и Сарой Шехтер («Флэш»).

Netflix ждёт вас у адских врат 24 января.

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Леденящие душу приключения Сабрины
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