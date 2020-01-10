HBO готовит мини-сериал «Паразиты» по мотивам южнокорейского фильма

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Южнокорейский фильм «Паразиты» произвёл настоящий фурор в Голливуде: «Золотой глобус», золотая ветвь Канн, номинации на BAFTA, премии гильдий режиссёров, продюсеров, сценаристов и ассоциации кинокритиков США, потенциальный «Оскар» и звание лучшего фильма 2019 года по версии Хидео Кодзимы (гения).

Неудивительно, что американские киноделы с руками отрывают проект ради адаптации для собственного рынка. Лидером ожесточённой финансовой гонки за права стал кабельный канал HBO, обошедший на финише потоковый сервис Netflix и завершающий переговоры о съёмке одноимённого мини-сериала.

Адаптацией «Паразитов» под англоязычный телеформат займутся сценарист и режиссёр оригинала Пон Чжун Хо («Сквозь снег») и американский продюсер Адам Маккей («Власть», «Наследники»).

Кино рассказывает о неожиданных и трагических последствиях встречи двух диаметральных противоположностей — безработной семьи Ким и богатой семьи Пак. Пока неизвестно, будет ли сериал ремейком или продолжением фильма.