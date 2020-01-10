Канал ABC готовит вампирскую драму о невестах Дракулы

Целых пять лет назад в планах у телеканала NBC был многосерийный проект о соблазнительных невестах Дракулы, но с ним у вещателя так ничего и не сложилось. А прежний сценарист пилотного эпизода Роберто Агирре-Сакаса («Леденящие душу приключения Сабрины») недавно получил второй шанс реализовать свою идею — теперь для телеканала ABC. Прежний коллега по проекту Грег Берланти («Ты») тоже в деле.

Мистическая драма «Невесты», получившая добро на съёмки пилотного эпизода, повествует о трёх невестах Дракулы, проживающих в современном Нью-Йорке. Дамочки роскошно выглядят, они успешны, богаты и влиятельны. Однако даже тяга к человеческой крови и бессмертие не гарантируют «сёстрам» отсутствия семейных драм, пусть и семьёй они считаются лишь номинально. Инфернальный жених обольстительной троицы также получит место в сюжете.

Пилотную серию срежиссирует Мэгги Кайли («Американская история ужасов»). Производство курируют Warner Bros. Television и Berlanti Prods.