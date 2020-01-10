Первый трейлер «Разработчиков» Алекса Гарленда обещает тайны и саспенс

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал FX опубликовал трейлер научно-фантастического триллера «Разработчики» от режиссёра-сценариста Алекса Гарленда («Из машины», «Аннигиляция»). Видеоролик обещает странную, загадочную и пугающую историю, премьера которой состоится 5 марта.

Главная героиня мини-сериала — инженер-программист Лили (Соноя Мидзуно), которая пытается разобраться, что произошло с её таинственно исчезнувшим бойфрендом. Девушка предполагает, что к инциденту каким-то образом причастен научно-исследовательский отдел корпорации, где она работает.

В актёрский состав также входят Ник Офферман, Джин Ха, Зак Гренье, Стивен Хендерсон, Кэйли Спэни и Элисон Пилл. Гарленд числится сценаристом, режиссёром и исполнительным продюсером проекта.