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Во втором сезоне шоураннер «Ведьмака» обещает линейный сюжет и персонажей нетрадиционной ориентации Роберт Арамайо из «Игры престолов» заменил Уилла Поултера в сериале по «Властелину колец» C Новым годом! Джей Джей Абрамс оправдывает своё решение по родословной Рей Лучшее аниме лета 2019 года
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Первоисточник: redanianintelligence.com Прямая ссылка на новость:
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Цири займёт центральное место в сюжете второго сезона «Ведьмака»

Производственный этап второго сезона «Ведьмака» официально стартовал, о чём в своём твиттере сообщила шоураннер проекта Лорен Шмидт Хиссрич, но до того как с головой погрузиться в работу по подготовке съёмок продолжения, она успела пообщаться с порталом Redanian Intelligence, где среди прочего рассказала и о том, чего ждать зрителям от второго сезона.

Если вкратце, то общий дух повествования не изменится. Во главе угла всё те же темы. Второй сезон продолжит исследовать проблемы непохожести на других, отличий между расами и то, как это влияет на сюжет, углубится в конфликт между людьми и другими жителями Континента. В волшебной вселенной с эльфами, драконами и магией важно не забывать о тех вещах, которые позволяют зрителям искренне сопереживать персонажам, — о человеческих чувствах и основанных на них взаимоотношениях.

А ещё, поскольку первый сезон много времени потратил на то, чтобы как следует представить зрителям мир «Ведьмака», во втором сезоне куда больше внимания и времени будет уделено персонажам и развитию их отношений друг с другом и с окружающим миром.

К слову, во втором сезоне принцесса Цирилла займёт центральное место в повествовании, потому что в конце концов именно она имеет решающее значение для мира Континента.

Как и диктует сага, во втором сезоне центральное место в истории занимает Цири. На неё охотится весь мир, и она стремится обрести безопасность и хоть какую-то передышку вместе с Геральтом (и со временем — с Йеннифер). Но проблема в том, что они друг другу совсем чужие. Она не знает Геральта, не понимает, почему должна с ходу ему доверять, и ей не нравится, когда он начинает принимать за неё важные решения. Геральт в свою очередь хочет защитить её, но ничего не знает об отцовстве и понятия не имеет, как совмещать это со своей основной работой.

 
Лорен Шмидт Хиссрич, обещает семейную драму

Шоураннер посулила множество забавных моментов, связанных с процессом притирки главных героев друг к другу, но напомнила, что на самом деле всё так или иначе сводится к серьёзному вопросу о том, что такое семья.

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Ведьмак
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