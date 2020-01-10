Netflix предлагает свой вариант «Сверхъестественного» — мистическую драму «Лига Октября»

Потоковый сервис Netflix опубликовал трейлер многосерийной мистической драмы «Лига Октября». Судя по видеоролику, сериал будет близок по духу прошлогодней премьере «Орден» и попытается удовлетворить зрительскую жажду историй о пугающем и непознанном, раз уж «Сверхъестественное» подходит к своему неумолимому финалу.

Сериал представляет собой экранизацию одноимённого комикса Стива Найлза и Дэмиена Уорма, повествующего о семье Алленов — охотников на разнообразных монстров. Вернувшись в родной городок, главные герои вынуждены скрывать свою принадлежность к сверхсекретной организации по охоте на чудовищ, но спокойной жизни им не видать, потому что в городке начинает твориться всякая чертовщина.

Первый сезон выйдет на цифровой платформе 23 января.